Rapina a mano armata in una tabaccheria Malviventi fuggono con incasso e sigarette

Ancora una rapina nel foggiano. I malviventi questa volta hanno preso di mira una tabaccheria, all'orario di chiusura. Tutto studiato alla perfezione. E' successo a San Severo in via Tiberio Solis. In precedenza era stata la volta di altre attività commerciali. Ad agire due persone a volto coperto, una delle quali armata di pistola. Dopo aver minacciato di morte un dipendente si sono impossessati di tabacchi e dell'incasso della giornata. Sono poi fuggiti a bordo di una moto. lndagini sono corso da parte della Polizia.