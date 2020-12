Bollettino di Natale pesante in Puglia tra morti e contagi Oggi 240 nuovi casi e 26 vittime di cui 4 in provincia di Foggia

E' un bollettino di Natale pesante per la Puglia ed in modo particolare per la provincia di Foggia. Il dipartimento promozione della salute ha diffuso gli ultimi dati relativi alla giornata del 25 dicembre: 7.540 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus con 1.011 casi positivi così distribuiti: 512 in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia Bat, 240 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce, 110 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione.

26 in totale i decessi: 13 in provincia di Bari, 3 in provincia Bat, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.004.403 test. 29.775 sono i pazienti guariti. 53.589 i casi attualmente positivi.