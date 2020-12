Rogo in palazzina a Roma, 6 persone in ospedale L'incendio in via Duatto, zona Colombo

Sei persone sono finite in ospedale a causa di un incendio che si e' sviluppato questa notte in una palazzina di via San Duatto, in zona Colombo, a Roma. Tra queste anche due minori. Secondo quanto si apprende, a prendere fuoco un appartamento al primo piano dell'edificio, abitato da una 70enne. Le fiamme si sono poi propagate ai due piani superiori. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia locale di Roma Capitale. I poliziotti del commissariato Colombo e i colleghi del Reparto Volanti. Le sei persone, rimaste intossicate dal fumo, sono state accompagnate dal 118 agli ospedali Sant'Eugenio San Camillo. Non sono in pericolo di vita. Inagibili tre appartamenti. Le cause del rogo sono in via di accertamento.