Muore a 13 anni per l'esplosione di fuochi d'artificio Tragedia di capodanno ad Asti

Dramma nella notte di Capodanno. In via guerra un tredicenne, presumibilmente per l'esplosione di un fuoco d'artificio, ha subito gravi lesioni all'addome. Il giovane e' morto nella notte dopo il suo trasferimento all'ospedale di Asti. I carabinieri di Asti, coordinati dalla locale Procura, stanno svolgendo indagini sull'accaduto.