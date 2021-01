Politico spara dal balcone di casa. Il legale: pistola a salve Le dichiarazioni dell'avvocato

"L'oggetto impugnato, sul balcone della propria abitazione, e' una pistola a salve che riproduce le sembianze di una vera rivoltella, ma e' regolarmente munita di tappo rosso". E' quanto sottolinea Michele Vaira, legale del presidente del Consiglio comunale di Foggia, Leonardo Iaccarino, parlando del video che ritrae il politico mentre spara con una pistola a salve per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. "Si tratta di un giocattolo in libera vendita, del tutto inoffensivo - conferma Vaira -. Consapevole dell'immagine non edificante che emerge dal video (ingenuamente diffuso da un suo stesso familiare), Iaccarino esprime tutto il suo rammarico", conclude l'avvocato.