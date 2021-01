Frana travolge e distrugge albergo a Bolzano Una tragedia scampata grazie alla chiusura a causa della pandemia

Una frana si e' abbattuta sull'hotel Eberle di Bolzano. La struttura e' crollata sotto il peso dei massi franati dal Monte Tondo, ma secondo i soccorritori al momento si escludono vittime e feriti. Una tragedia scampata dalla chiusura dell'albergo a seguito delle restrizioni governative per le vacanze invernali, poiche' in questo periodo dell'anno sarebbe stato in piena attivita' ricettiva. L'Eberle e' uno degli hotel piu' noti dell'Alto Adige ed e' di proprieta' dell'ex hockeista Stefan Zisser. Quattro membri della famiglia Zisser e due cani erano all'interno della struttura quando la roccia franata e' piombata su un'ala del fabbricato, ma fortunatamente sono rimasti tutti illesi.

Tempestivo l'intervento dei soccorritori che al loro arrivo hanno trovato una scena spaventosa, con gran parte della struttura collassata sotto il peso della roccia sgretolata dallo strapiombo a circa 70 metri d'altezza rispetto alla citta' di Bolzano.