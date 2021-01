Anas ricorda obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali Maltempo, nevica in Umbria. Mezzi in azione

Mezzi e personale Anas (Gruppo FS Italiane) stanno operando sulla rete stradale di competenza per garantire la transitabilita' in sicurezza nei tratti interessati dalle nevicate in corso.

Al momento si registrano rallentamenti per mezzi in azione con qualche criticita' per alberi abbattuti dalla neve. In particolare, sulla strada statale 3 "Via Flaminia" si transita con catene montate o pneumatici invernali in corrispondenza del valico della Somma, tra Spoleto e Terni.

Rallentamenti anche sulla SS209 "Valnerina" e sulla SS685 "delle Tre Valli Umbre" tra Cerreto di Spoleto e Norcia. Nella stessa area si registrano rallentamenti per neve sulla SS320 "di Cascia" e sulla SS471 "di Leonessa" Nevica anche sulla SS77var "della Val di Chienti" a Colfiorito ma senza criticita' rilevanti.

Anas ricorda l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali in vigore su tutta la rete.