Uomo trovato cadavere in un silos: si indaga Tragedia nelle campagne di Foggia

Lo hanno trovato privo di vita in un silos a Foggia. La tragedia è avvenuta in via Manfredonia. Si tratta di un 50enne del luogo di cui da qualche giorno si erano perse le sue tracce. Sul posto vigili del fuoco e 118 ma ogni soccorso di è rivelato inutile. A segnalare la strana presenza di un uomo in questa zona già in precedenza erano stati alcuni cittadini. Ma solo dopo un paio di giorni si è giunti alla sua individuazione, purtroppo senza poter fare più nulla. Al momento non si conoscono le cause del decesso.