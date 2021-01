Aggredisce e tenta di violentare una donna mentre fa jogging 90 minuti di terrore nelle mani di un nigeriano

Ha aggredito e tentato di violentare una donna in spiaggia mentre stava svolgendo attività motoria. Un vero e proprio inferno per la malcapitata. Il gravissimo episodio è avvenuto a Termoli. Protagonista della squallida azione un 38enne nigeriano, irregolare, senza fissa dimora e con precedenti a carico. Deve rispondere di tentato omicidio, violenza sessuale e rapina. I carabinieri dopo aver acquisto tutti gli elementi necessari lo hanno arrestato. Al termine della perquisizione è stato rinvenuto il cellulare sottratto alla donna e il coltello usato per l'aggressione. E' ora rinchiuso nel carcere di Vasto a disposizione dell'autorità giudiziaria di Larino.