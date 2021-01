Infortuno mortale su lavoro a Guastalla L'operaio 50enne stava eseguendo lavori sulla parte alta di un capannone in costruzione

Infortuno mortale su lavoro a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. Dai primi accertamenti eseguiti dai carabinieri e dal personale del medicina del lavoro della locale Asl, un artigiano edile 50enne stava eseguendo lavori sulla parte alta di un capannone in costruzione quando, per cause ancora al vaglio, e' precipitato al suolo da un'altezza di circa 10 metri. E' deceduto a causa dei gravi traumi riportati.