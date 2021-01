Strage sfiorata all'uscita di una galleria a Orsara di Puglia Statale 90 chiusa al traffico sia in direzione Napoli che Foggia a causa del crollo di un mura

Poteva essere una vera e propria strage all'uscita di una galleria, in direzione Napoli a Orsara di Puglia dove un muro è crollato improvvisamente sulla statale 90 delle puglie. Fortunatamente nessun auto, mezzo pesante o pullman si è trovato di passaggio in quel momento sul lato della carreggiata interessato dalla pioggia di pietre. Una strada che soprattutto la domenica è attraversata da ciclisti e centauri.

Siamo al confine tra Campania e Puglia e a poca distanza dalla maestosa frana di Montaguto, che fortunatamente nonostante le incessanti piogge di queste ore non sta arrecando eccessive preoccupazioni, pur essendo sempre in movimento. Ma le acque grazie all'ottimo lavoro degli anni scorsi ad opera della protezione civile stanno defluendo regolarmente nel torrente Cervaro.

Sul posto insieme al sindaco di Orsara Tommaso Lecce il collega confinante di Montaguto Marcello Zecchino e di Savignano Fabio Della Marra, insieme ai carabinieri del comune foggiano e di Savignano Irpino. L'Anas di Foggia ha disposto percorsi alternativi lungo la statale 90 delle Puglie. Al momento la circolazione è interrotta sia in direzione Napoli che Foggia.

Il deputato Generoso Maraia stamane ha interessato della questione il prefetto di Avellino Paola Spena e i vari organi competenti in materia al fine di sollecitare l'Anas all'immediata messa in sicurezza del costone e ripristino della viabilità. "Intervento di ripristino - fa sapere Maraia - che non è possibile eseguire nell'immediato a causa delle insistenti piogge. Occorre rimuovere le macerie e ripristinare almeno un senso unico alternato. Questa è stata la mia richiesta. Va ricordato che sono numerosi i pendolari che dall'irpinia si recano ogni giorno nel foggiano come pure il traffico dei mezzi pesanti. Ho investito della questione direttamente l'amministratore delegato e direttore generale di Anas Massimo Simonini."

E sulle criticità ben note della statale 90 delle puglie a prescindere dall'evento di oggi, vi è una nuova lettera diffida indirizzata ai dipartimenti Anas di Napoli e Bari da parte del consigliere comunale di Greci Carmelo Cicchella: "In qualità di legittima posizione di residenza ed amministratore della Comunità di Greci ha segnalato in più occasioni lo stato di degrado in cui versa la statale 90 delle Puglie e in riferimento alla manutenzione ordinaria della stessa spesso assente che hanno più volte messo in evidenza l’inutilità di un’opera di rattoppamento, con asfalto a freddo, che non riguarda solo alcune buche ma interi tratti.

I disagi che ogni giorno i cittadini, le attività commerciali presenti in loco vivono sulla propria pelle sono drammatici e non più tollerabili da chi detiene il relativo potere decisionale in merito. A parere di chi scrive, come da oppugnabili eventi portati a corredo il tutto è dovuto alla cattiva gestione della manutenzione stradale.

Oggi, come se non bastasse ne abbiamo avuto ulteriore conferma con questo distaccamento di un costone che solo per “caso fortuito” si è sfiorata la tragedia. Nel mentre si organizza una nuova deviazione stradale che genererà ulteriore “lucro cessante” e “danno emergente” nei riguardi dei cittadini pregasi codesti uffici ognuno per le proprie competenze indire in tempo celere una gara di appalto rivolta a imprese specializzate nel settore per il rifacimento del tratto di strada interessato in modo da garantire la viabilità delle nostre comunita’ degna di questo nome e non il sinonimo di inagibilita."