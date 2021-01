Pisa coniugi rapinati. Picchiati e legati in casa E' successo nel pomeriggio. Indaga la polizia

Intorno alle 18.30 tre o quattro uomini, travisati con passamontagna, hanno sorpreso in casa due coniugi, lui 80 anni e lei 79 anni, proprietari del bagno 'Lido di Tirrenia, e li hanno legati mettendoli in due stanze diverse. L'anziano è stato percosso, riportando una ferita ad un occhio: è stato trasportato all'ospedale pisano di Cisanello; le sue condizioni tuttavia non sarebbero gravi. Incolume la moglie. I rapinatori hanno portato via circa 800 euro in contanti e qualche suppellettile. E' stata la moglie, dopo diversi tentativi, si è liberata e ha avvertito la figlia, che a sua volta ha chiamato la Polizia. Sul posto stanno operando le volanti, la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica.