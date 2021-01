80 positivi in una residenza anziani: un nuovo allarme Lo ha annunciato il presidente delle regione Liguria Giovanni Toti

Nuovo cluster di coronavirus nel Savonese, la provincia ligure che anche oggi mostra il maggior numero di contagiati, 153 su 263 totali.

Lo ha annunciato il presidente Giovanni Toti nel corso del punto stampa in diretta facebook da Roma parlando di "circa 80 positivi in una residenza protetta per anziani".

Si tratta della residenza Bormioli di Altare. A dicembre altri due cluster erano stati individuati a Savona e a Calizzano, in Val Bormida. "Questa - ha aggiunto Toti - e' la ragione per cui la nostra priorita' sara' intervenire in queste strutture dove tante persone fragili alloggiano e vivono".