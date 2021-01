Tragico incidente ad Ascoli Satriano: un morto Lo schianto è avvenuto sulla statale 655 "Bradanica"

Schianto mortale sulla statale 655 "Bradanica" al km 26,700, all'altezza di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. Nell'inidente il conducente del veicolo ha perso la vita. La squadra Anas, i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine sono sul posto per la gestione della viabilita' e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.