Muore intrappolato in un ammasso di lamiere La tragedia di Ascoli Satriano nel foggiano

Una fine atroce all'interno della sua auto ridotta ad un ammasso di lamiere dopo un volo tremendo senza scampo, giù da un ponte. E' morto così Alfredo Caposeno, 35 anni di Foggia mentre stava facendo ritorno a casa, ieri sera sulla strada statale 655 all'altezza di Ascoli Satriano. Per cause in corso di accertamento la sua vettura, complice anche l'asfalto ghiacciato è finita fuoristrada con la sua autovettura precipitando giù da un ponte dopo aver sfondato il guardrail. A nulla è valso l'intervento dei soccorritori. Alfredo, Dino per tutti, lascia la giovane moglie e due figli piccoli.