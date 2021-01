Studenti occupano Liceo: tensione con la polizia A Roma

Attimi di tensione questa mattina al liceo classico e linguistico Kant a Roma, durante l'occupazione studentesca iniziata poco fa. Una iniziativa che ha subito visto l'arrivo delle forze dell'ordine per riportare ordine e sicurezza. In un video che circola tra gli studenti si vedono alcuni agenti in borghese a contatto con un giovane che, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, "stava apponendo la catena alla porta d'ingresso".