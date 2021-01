Crotone, spara al rivale in amore: arrestato L'arresto dei carabinieri di Crotone

I carabinieri di Crotone hanno arrestato un trentenne di Cutro con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, è imputato di aver sparato con un fucile cal.12 detenuto illegalmente all'indirizzo di un giovane di Petilia Policastro che attraversava il centro abitato di Cutro alla guida di una station wagon. I colpi esplosi mandarono in frantumi il lunotto posteriore senza per fortuna attingere il conducente. Alla base del gesto di violenza armata la gelosia: il giovane preso di mira aveva iniziato una relazione sentimentale con l'ex ragazza dell'arrestato.