Coppia scomparsa, setacciato fiume: nessuna traccia Unico indagato il figlio dei due coniugi

Ancora nessuna traccia della coppia scomparsa a Bolzano il 4 gennaio scorso. Le ricerche nella diga si sono concluse senza esito. Sono scomparsi nel nulla i coniugi Laura Perselli e Peter Neumair nel fiume Adige, in territorio trentino. Le ricerche si sono concentrate in particolare nella diga di Mori. Carabinieri e i vigili del fuoco hanno setacciato il fiume che oggi ha restituito alcuni indumenti non appartenenti però alla coppia. Unico indagato il figlio Benno.