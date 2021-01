Brindisi: lanciano sasso da cavalcavia, denunciati 2 minori Hanno rotto il parabrezza di un'auto

Due minorenni sono stati denunciati in stato di libertà, per getto di cose pericolose e danneggiamento in concorso e riaffidati ai genitori a Brindisi, hanno lanciato un sasso dal cavalcavia danneggiando il parabrezza di un'auto. Intanto continuano le indagini per individuare gli autori di un analogo episodio di lancio di pietre verificatosi, la scorsa settimana, ai danni del Nuovo Teatro Verdi.