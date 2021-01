70 persone sorprese a scommettere nell'ippodromo di Capannelle E' quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia del commissariato Romanina

Scoperte oltre 70 persone sorprese a scommettere all'interno dell'ippodromo di Capannelle. Tutte erano intente a mangiare e a scambiarsi informazioni legate all'esercizio delle scommesse clandestine. Questo e' quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia del commissariato Romanina durante uno dei tanti servizi per il controllo del territorio. I poliziotti, in abiti civili, sono entrati all'interno della struttura, dove era in programma una corsa di cavalli denominata "Galoppo" e li' hanno scoperto la presenza di numerose persone all'interno dell'area ristoro proprio davanti la tribuna centrale. Alcune sedute ai tavoli, altre in piedi, assembrate senza rispetto delle distanze di sicurezza ed in gran parte prive di mascherine di protezione. Il bar ristorante inoltre, e' risultato operante e gli avventori stavano consumando liberamente il pranzo a "prezzo fisso", in totale spregio dei divieti imposti