Sanremo: la proposta, medici vaccinati come pubblico La proposta del vice presidente Ordine medici di Roma Stefano De Lillo,

Invitare all'Ariston i medici vaccinati come una "sorta di riconoscimento alla categoria per il lavoro fatto in questi mesi e una possibile soluzione al problema del teatro vuoto". E' la proposta del vicepresidente dell'Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e odontoiatri, Stefano De Lillo, che agli organizzatori di Sanremo suggerisce, come pubblico presente, "le colleghe e i colleghi medici e tutti gli operatori sanitari che hanno già ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti Covid e che quindi sono immunizzati". "La presenza in sala di medici - spiega il vice presidente dell'Omceo di Roma - sempre nel rispetto dei protocolli sanitari, da un lato potrebbe essere una sorta di premio a tutta la categoria per il lavoro svolto in questi mesi contro la pandemia e dall'altro eviterebbe di avere l'Ariston vuoto per ragioni di sicurezza".