Covid: negozio pieno, invitati a uscire tornano e lo devastano Il titolare gli ha chiesto di aspettare, per evitare assembramenti, loro non hanno gradito

Indispettiti per essere stati invitati a tornare piu' tardi hanno distrutto la merce di un negozio e aggredito il proprietario. E' accaduto in Borgo Filadelfia a Torino, protagonisti un uomo e una donna di 44 e 36 anni, in un negozio di materassi invitati dal titolare a uscire perche' erano gia' in troppi i presenti in base alle norme Covid. I due sono tornati dopo te quarti d'ora e hanno iniziato a inveire contro il negoziante, l'uomo con minacce e spintoni, la donna tirando calci alla vetrina, ribaltando doghe, calpestando le reti e distruggendo molti oggetti presenti. Fino a quando il 44enne si e' avvicinato alla cassa per rubare i soldi. Lo staff ha dunque invitato la coppia a uscire dal negozio, ma per strada i due hanno minacciato di morte il proprietario e colpito con violenza la vetrina e la porta di ingresso. I due aggressori hanno alle spalle numerosi precedenti di polizia. Il danno nel negozio e' di oltre 500 euro.