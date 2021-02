Camorra: torna in libertà Pasquale Zagaria, boss dei Casalesi Accolto il ricorso dei suoi legali

E' tornato in libertà Pasquale Zagaria, il boss dei clan dei Casalesi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso straordinario dei suoi legali e ha ricalcolato la pena fissandola in 19 anni di reclusione rispetto ai 22 del verdetto originario. Durante l'emergenza Covid gli erano stati concessi gli arresti domiciliari, poi era tornato in cella a settembre detenuto al 41bis nel carcere di Milano Opera.

(ITALPRESS).