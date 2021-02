Scontro frontale sulla tangenziale di Foggia: 2 morti Una persona è rimasta ferita

Incidente stradale sulla strada statale 673 "Tangenziale di Foggia" in prossimità del km 29,500.

Nel sinistro, che ha coinvolto frontalmente due veicoli, due persone hanno perso la vita e una è rimasta ferita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.