Morto suicida Antonio Catricalà, ex Garante Antitrust Il corpo senza vita è stato trovato dalla moglie

L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust, Antonio Catricalà, è stato trovato morto questa mattina nella sua abitazione a Roma, nel quartiere Parioli. Catricalà, secondo quanto si apprende da fonti investigative, si sarebbe suicidato sparandosi un colpo di pistola. Il corpo senza vita è stato trovato sul balcone dalla moglie, in casa al momento dello sparo. Sul posto è presente la Polizia e la Scientifica. La Procura di Roma ha avviato un fascicolo di indagine in relazione al suicidio.

Catricalà ha ricoperto l'incarico di presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per sei anni, dal 2005 al 2011. Nel suo lungo curriculum anche un'esperienza come sottosegretario alla presidenza del Consiglio con l'esecutivo guidato da Mario Monti, dal 2011 al 2013. Dal 2001 al 2005, quando capo del governo era Silvio Berlusconi, è stato anche segretario generale della presidenza del Consiglio dei ministri. Dal 2017 era anche presidente di Adr, la società che gestisce l'aeroporto di Fiumicino.