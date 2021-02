Roma, sparatoria in strada, ferita per caso 80enne La pensionata si è trovata accidentalmente sulla linea di fuoco tra due persone

Una donna di circa 80 anni è rimasta lievemente ferita in una sparatoria, in via Amico Aspertini, in zona Torre Angela, a Roma.

La pensionata, secondo una ricostruzione della polizia, si sarebbe trovata accidentalmente sulla linea di fuoco tra due persone.

Indagini sono in corso. E' caccia ai due uomini, che dopo gli spari si sono allontanati.

(Italpress)