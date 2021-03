Picchiato l'attivista Moreno, stava baciando il suo compagno Bonetti: "La mia vicinanza ai ragazzi aggrediti"

"Ennesimo caso di violenza in tempo di pandemia ai danni di persone Lgbti+. A esserne questa volta vittime il giovane attivista e rifugiato d'origine latino-americana Christopher Jeanne Pierre Moreno e il suo compagno, che, intorno alle 21:00 di venerdi' 26 febbraio, sono stati colpiti da calci e pugni da uno sconosciuto all'interno della stazione romana di Valle Aurelia". Lo scrive Gaynews.it. L'attivista, riporta Gaynews, si stava baciando con il compagno.

"A questi due ragazzi tutta la mia vicinanza. Scene come questa, la violenza, la discriminazione, ci offendono tutti. Umiliano la nostra coscienza di Paese. E noi dobbiamo ripudiarle, senza se e senza ma". Lo scrive su Facebook il ministro per le Pari opportunita' e la famiglia Elena Bonetti, in merito all'aggressione a Roma ai danno dell'attivista gay Jeanne Pierre Moreno.

