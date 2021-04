Investito da un'auto e lasciato morto a terra sulla statale 16 La polizia sta dando la caccia al pirata della strada fuggito senza prestare soccorso

E' un giovane senegalese di soli 24 anni, dal sorriso stampato sempre sul volto, persona tranquilla, lavoratore, amante dello sport e della vita, la vittima del tragico investimento sulla famigerata statale 16 a Foggia. Faceva parte di Casa Sankara, una comunità gestita da migranti, per l'accoglienza, supporto e affiancamento nell'inserimento lavorativo e sociale degli stranieri nel tessuto italiano. Ed è stata la stessa comunità, con immenso dolore a divulgare la triste notizia con la foto del giovane Anssou Kondjira.

"E' stato investito e ucciso da un pirata della strada che è fuggito via. La polizia di Foggia sta indagando per scoprire chi è l'autore di questo delitto. Abbiamo incaricato un avvocato per poter organizzare il rimpatrio della salma di Anssou a casa in Senegal appena possibile. Tutti noi di Casa Sankara siamo in lutto."

Casa Sankara-Centro Stefano Fumarulo sorge sui terreni dell'azienda agricola regionale Fortore di San Severo (Foggia). E' gestita dall'OdV 'Ghetto-Out Casa Sankara' impegnata da molti anni attivamente per l'emersione dall'invisibilità dei migranti e nella lotta al caporalato e allo sfruttamento lavorativo.