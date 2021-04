Trovato un 91enne morto in casa: ipotesi omicidio I carabinieri sono intervenuti dopo che sono state segnalate urla provenienti dall'abitazione

I carabinieri hanno rinvenuto oggi pomeriggio, in via Tripoli a Torino, all'interno propria abitazione, un 91enne deceduto.

Verosimilmente, l'anziano e' stato colpito con un coltello da cucina. La vittima era sola in casa, che non sembra al momento essere a soqquadro. I carabinieri sono intervenuti a seguito di alcune chiamate al 112 che segnalavano urla provenire dall'abitazione dell'uomo, che non era sposato e abitava da solo.

