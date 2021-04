Caso mascherine cinesi: "Arcuri indagato per peculato" La notizia e' stata anticipata dal quotidiano 'La verità''

L'ex commissario per l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri sarebbe indagato dalla procura di Roma per peculato. La notizia e' stata anticipata dal quotidiano 'La verita''. L'indagine riguarda il caso delle mascherine cinesi. Per l'arrivo in Italia di una partita di mascherine senza certificazione, lo scorso 24 febbraio, era stato eseguito un arresto ed erano state disposte quattro misure interdittive. (ITALPRESS).