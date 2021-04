Schianto tra due tir sull'A1: un morto Si tratta di un 55enne

Un uomo di 55 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi in seguito ad un incidente stradale che si e' verificato tra Alseno e Fidenza (Parma), lungo l'Autostrada A1 in direzione Bologna. Intorno alle 13.30 al chilometro 88 Sud l'uomo, alla guida del suo camion avrebbe tamponato un tir che lo precedeva. L'abitacolo e' andato del tutto distrutto e il 55enne, nato a Milano, sarebbe morto sul colpo. Inutili i tentativi di salvarlo messi in atto dai sanitari del 118, sul posto anche con l'elisoccorso da Parma. L'autista e' stato estratto a fatica dai vigili del fuoco di Piacenza e poi affidato a medici ed infermieri che hanno potuto constatare soltanto il suo decesso. Dei rilievi se ne sono occupati gli agenti della Polstrada di Parma. Il traffico e' stato bloccato al casello di Piacenza Sud e dirottato lungo la via Emilia dove, nel tratto Piacentino, si sono registrate lunghe code e incolonnamenti.

(ITALPRESS).