Covid, focolaio a Deliceto: è allarme in paese Situazione drammatica nel piccolo comune foggiano

Preoccupa e non poco la situazione nel foggiano a Deliceto, piccolo comune di oltre 3800 abitanti nel Subappennino Dauno meridionale, situato al confine tra Puglia e Campania. Sono 130 i casi positivi in paese e 115 le persone attualmente in isolamento.

Il sindaco Pasquale Bizzarro sta seguendo con estrema attenzione la grave situazione di emergenza in atto nel suo comune: "La nuova comunicazione non tiene conto dei 120 tamponi molecolari effettuati nelle ultime ore, per i quali siamo ancora in attesa dei risultati. Il virus ha colpito duramente la nostra comunità: i tanti interventi del 118 testimoniano come molti nostri concittadini stiano vivendo ore di grande preoccupazione.

A tutti va l’augurio di una pronta guarigione. Mascherina sempre, distanziamento, igiene delle mani, osservanza delle regole e soprattutto rispetto scrupoloso dell’isolamento in caso di contatti certi con positivi. Per uscire da questa situazione serve il massimo impegno, da parte di tutti. Forza!"