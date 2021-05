Crollo funivia, Uiltrasporti: "Ora fare chiarezza su cause" Le parole del segretario generale Uiltrasporti e del segretario nazionale

"La tragedia accaduta ieri sulla funivia Stresa-Mottarone, nella quale hanno perso la vita 14 persone e per la quale esprimiamo ancora una volta, come Uiltrasporti, il nostro piu' profondo cordoglio a tutte le famiglie coinvolte, necessita di chiarimenti immediati sulle cause che hanno determinato questo terribile evento e su eventuali responsabilita' rispetto all'applicazione di tutte le norme di sicurezza che regolano il settore". Cosi' il segretario generale Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi e il segretario nazionale, Paolo Fantappie'.

"Questo terribile accadimento dimostra ancora una volta che la sicurezza nei trasporti e nel trasporto pubblico di persone in particolare, non puo' e non deve mai essere ignorata ne' sottovalutata poiche' da essa dipende l'incolumita' di moltissime famiglie, utenti, lavoratrici e lavoratori. In un settore come questo, l'utilizzo alla massima efficienza di tutti i sistemi di sicurezza e il rigoroso rispetto delle norme di lavoro e di comportamento non possono essere una condotta occasionale ma un principio ferreo e inderogabile, cosi' come il continuo investimento sulla manutenzione e sull'ammodernamento di infrastrutture e mezzi e sulla formazione del personale", proseguono.

"Le parti sociali hanno sempre messo al centro della discussione contrattuale il tema della sicurezza anche nel trasporto a fune.

Il Ccnl di settore infatti mira a favorire la crescita in ogni luogo di lavoro della cultura della salute e sicurezza attraverso la sensibilizzazione di ciascun dipendente, l'utilizzo di idonei sistemi di gestione, le procedure operative e i programmi di formazione del personale con l'obiettivo comune del miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro e della tutela dell'ambiente attraverso una gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio, ma occorre, evidentemente, uno sforzo ulteriore", affermano i due segretari Uiltrasporti. "Non e' piu' tollerabile che in questo Paese cosi' tante persone continuino a perdere la vita per cause collegate al mancato rispetto delle norme di salute e sicurezza. E' un'emergenza questa a cui, con tutta la forza e la determinazione possibile, a tutti i diversi livelli di responsabilita', bisogna porre immediatamente fine", concludono.

