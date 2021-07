Baby rapinatori in azione a Marina di Lesina: inseguiti e arrestati A bloccarsi sono stati due poliziotti liberi dal servizio

Entrano in una tabaccheria armati di pistola giocattolo e mazza da baseball ma vengono scoperti ed arrestati da poliziotti liberi dal servizio. E' successo a Marina di Lesina, nel foggiano. Nei guai due 17enni di San Severo. I fatti si sono verificati nella serata di ieri. I poliziotti, uno della squadra mobile di Foggia e un altro del commissariato di Ariano Irpino sono riusciti a bloccarli dopo averli inseguiti a piedi per 800 metri. Entrambi sono stati accompagnati presso l'istituto penale per i minorenni di Bari.