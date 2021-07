La bara non entra nel loculo e la defunta viene trasferita altrove E' successo in provincia di Foggia nel cimitero di Serracapriola

Celebrano il funerale e al momento della sepoltura accade qualcosa di veramente assurdo, la bara di una defunta, non entra nel loculo.

E' successo in provincia di Foggia nel cimitero di Serracapriola. Ai parenti della vittima non è rimasto altro che trasferire il feretro in un altro luogo e precisamente a Chieuti.

Sulla questione è intervenuto con forza e determinazione l’ex sindaco nonché consigliere comunale e capogruppo consiliare della lista legalità e progresso, Marco Camporeale, il quale oltre ad interrogare l'attuale primo cittadino Giuseppe d’Onofrio, ha interessato dell'accaduto la Procura di Foggia al fine di accertare eventuali responsabilità.

Un episodio simile si è verificato negli anni scorsi in Irpinia nel cimitero di Ariano, proprio in questi giorni al centro di vibrate proteste per la mancata apertura della nuova area.