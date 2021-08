Gino Strada, dal 21 agosto a Milano tre giorni di camera ardente L'ultimo saluto al fondatore della Ong Emergency scomparso a 73 anni

Sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 agosto, Casa Emergency, la sede dell'Ong a Milano, sarà aperta per chi vuole dare un ultimo saluto a Gino Strada, scomparso il 13 agosto scorso. La camera ardente sarà aperta sabato dalle 16 alle 22, domenica dalle 10 alle 22 e lunedì dalle 10 alle 14. L'ingresso è libero e aperto a tutti da via Santa Croce 19.

L'accesso e il numero di persone presenti all'interno della camera ardente sarà contingentato in accordo all'attuale normativa Anti Covid-19. (Italpress)