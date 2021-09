Commando in azione sull'A16 Napoli-Canosa: incendiano auto per rapinare tir Malviventi all'assalto di un mezzo pesante ma il colpo fallisce

Fallito all'alba l'assalto ad un mezzo pesante lungo l'A16 Napoli-Canosa nel tratto fra Candela e Cerignola ovest. E' successo intorno alla 5. I malviventi, hanno dato alle fiamme due auto per bloccare la carreggiata, mentre una Bmw con a bordo i banditi, era intenta a speronare il tir. E' stato grazie alla lucidità del conducente se si è evitato il peggio. Scattato l'allarme, sul posto sono giunte le forze dell'ordine che hanno messo in fuga il commando. Per domare l'incendio si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamente di Deliceto e Foggia. Code e rallentamento pesanti in direzione Canosa.