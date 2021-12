Reati societari e bancarotta, arrestato Massimo Ferrero In carcere il presidente della Sampdoria. Cinque persone ai domiciliari

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato arrestato a Milano dalla Guardia di Finanza per reati societari e bancarotta. Le indagini sono state condotte dalla Procura di Paola e dovrebbero essere legate al fallimento di una società in Calabria. Il massimo dirigente blucerchiato è stato trasferito nel carcere di San Vittore. Nell'inchiesta non appare coinvolto il club sportivo ligure. Con Ferrero nel provvedimento sono coinvolte altre cinque persone (tra questi ci sarebbero anche la figlia, Vanessa, e un nipote, Giorgio), per le quali sono stati disposti gli arresti domiciliari. Le perquisizioni sono scattate nell'abitazione capitolina di Ferrero e in diverse regioni.