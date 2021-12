Agente della polstrada muore travolto da un'auto mentre effettua i rilievi Aveva 58 anni, lascia moglie e figlio di 25 anni

Un ennesimo grave incidente che ha coinvolto un appartenente alle forze dell’ordine è avvenuto oggi in provincia di Udine. A perdere la vita, a causa delle gravi ferite riportate, è stato Maurizio Tuscano, sovrintendente di 58 anni in servizio alla sottosezione della Polizia Stradale di Amaro (Udine).

Il poliziotto è morto verso le 6.30 sulla A23, dopo essere stato travolto mentre stava effettuando assieme a un collega i rilievi per un incidente stradale, un tamponamento tra due autovetture avvenuto tra Udine Nord e Gemona in direzione Tarvisio. Proprio mentre erano in corso le operazioni di rilievo, è sopraggiunta una terza autovettura che ha travolto Tuscano ferendolo mortalmente. L’agente lascia moglie e un figlio di 25 anni.

“Ci stringiamo al dolore dei Familiari e degli amici di Maurizio Tuscano - afferma Mirko Schio, presidente di Fervicredo (Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere) - in questo momento di dolore indicibile. Siamo affranti di fronte all’ennesima Vittima del Dovere, un uomo giusto e coraggioso, onesto e generoso, morto nell’espletamento di un servizio che garantisce a tutti noi di trovare aiuto ogni volta che lo chiediamo.

Adesso, mentre esprimiamo con il cuore il nostro grazie a Maurizio per ciò che ha rappresentato ed è stato, sappiamo che l’aiuto e la vicinanza vanno a chi è rimasto orfano di un affetto insostituibile. La solidarietà va, inoltre, a tutti i suoi colleghi, che giornalmente affrontano il loro servizio consci dei rischi cui vanno incontro. L’assillo, infine, è che chi può faccia qualsiasi cosa serve per evitare tragedie come questa”.