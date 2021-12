Incidenti: tre ragazzi morti a Niscemi nella notte di Natale Tre di loro sono morti sul colpo, un quarto è in coma farmacologico

Tragedia di Natale a Niscemi. Quattro giovani, di età compresa tra i 18 ed i 20 anni, sono stati coinvolti in un gravissimo incidente autonomo intorno alle quattro del mattino. Tre di loro sono morti sul colpo, un quarto è in coma farmacologico all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, dove è stato subito soccorso. Da lì è stato trasferito in elisoccorso a Palermo. L'incidente si è verificato all'uscita della cittadina, proprio all'inizio della strada provinciale 11 in contrada "Due trazzere". I ragazzi, che probabilmente avevano trascorso la serata insieme, erano a bordo di una Citroen. L'auto è finita fuori strada, finendo contro un pilastro. Sul posto i carabinieri.

(ITALPRESS).