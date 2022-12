Due incidenti gravissimi, commissario di Ps dichiarato vittima del dovere La sentenza del Tribunale di Cassino

E' la storia di un commissario di polizia che, finalmente, è stato dichiarato vittima del dovere. E' la storia di Francesco Finiguerra che negli anni '80 e '90 era rimasto coinvolto in due incidenti accaduti mentre svolgeva il suo lavoro. Il primo, mentre operava per la polizia di frontiera,tra Merano e Bolzano, durante l'inseguimento di un'auto che aveva forzato il posto di blocco; l'altro a Cuneo, in circostanze analoghe.

Due incidenti gravissimi che gli avevano causato una invalidità tale da pregiudicargli il servizio.

L'istanza amministrativa, perchè venisse inserito tra le vittime del dovere, era stata bocciata. Da qui una lunga battaglia giudiziaria dinanzi al Tribunale di Cassino – sezione lavoro – che, accogliendo le argomentazioni degli avvocati Vincenzo Altieri e Carmela Matteo del Foro di Benevento, lo ha dichiarato vittima del dovere, condannando il Ministero dell'Interno al risarcimento dei danni e all'esborso di due assegni vitalizi.