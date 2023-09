Pantelleria: in fin di vita la donna data alle fiamme dal marito Lui ora rischia di perdere la vista per il ritorno di fiamma che l'ha investito

Lotta in fin di vita, con ustioni su tutto il corpo, Anna Elisa Fontana, la 48enne sulla quale si è accanito il marito Onofrio Bronzolino, 52 anni, al culmine di una violentissima lite.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di aver versato del liquido infiammabile sul corpo di sua moglie e di aver dato fuoco. Entrambi sono stati trasportati in elisoccorso all'ospedale Civico di Palermo, con lesioni gravi.

Le fiamme hanno causato ustioni che coprono il 70% del corpo di Anna Elisa Fontana, il cui stato di salute è estremamente critico. Suo marito, Onofrio Bronzolino, ha subito ustioni al volto a causa del ritorno delle fiamme ed è anche lui è stato trasferito a Palermo, ma con il rischio di perdere la vista.

Al momento, non è chiaro il motivo che ha portato a questa terribile aggressione, e le indagini sono in corso da parte dei carabinieri del comando provinciale di Trapani, sotto la supervisione della procura.

Il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D'Ancona, ha commentato l'evento, dichiarando che la comunità è profondamente sconvolta da un atto così grave, senza precedenti nell'isola. Ha menzionato una lite tra i coniugi come possibile causa dell'aggressione. L'episodio ha avuto luogo nella loro casa in via Maggiulovedi, nel centro di Pantelleria, e ha scosso profondamente la piccola comunità locale.

Il sindaco ha espresso la speranza che Anna Elisa Fontana riesca a sopravvivere a questa tragedia.