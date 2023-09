Rinnovabili: Bei, fino 1,7 mld per fotovoltaico anche in Italia La transizione dell'Europa verso la neutralità climatica e l'indipendenza energetica

Il Commissario per l'Economia, Paolo Gentiloni, ha dichiarato: "Questa importante operazione e' una grande dimostrazione della capacita' di InvestEU di sostenere in modo significativo la transizione dell'Europa verso la neutralita' climatica e l'indipendenza energetica. Mettera' a disposizione fino a 1,7 miliardi di euro di finanziamenti per nuove centrali fotovoltaiche in Spagna, Italia e Portogallo. Si tratta di una buona notizia sia per il clima che per la nostra economia: non solo contribuira' ad alimentare milioni di famiglie con energia pulita, ma creera' anche migliaia di posti di lavoro nella fase di costruzione nelle regioni interessate."

"La rinnovata fiducia della BEI nei nostri confronti proprio in occasione della firma del piu' cospicuo finanziamento della nostra storia e' per noi motivo di grande orgoglio. Con questi 1,7 miliardi di euro realizzeremo 5,6 GW di capacita' solare fotovoltaica nel territorio di Spagna, Portogallo e Italia in modo da continuare ad accelerare la transizione energetica", ha spiegato il presidente di Solaria Energia e Ambiente, Enrique Di'az-Tejeiro. "Grazie a questo finanziamento disponiamo di una provvista finanziaria piu' che sufficiente per rispettare la nostra tabella di marcia verso l'obiettivo dei 6,2 GW entro il 2025".