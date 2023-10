Mestre come Monteforte, bus precipita dal cavalcavia: 21 morti, due sono bambini Erano ospiti di un campeggio di Marghera, per la maggior parte stranieri, i passeggeri a bordo

Un devastante incidente è avvenuto a Mestre, con un bilancio di 21 morti, tra cui due bambini, e 18 feriti. Il pullman coinvolto, noleggiato da turisti, molti dei quali stranieri, che soggiornavano in un campeggio a Marghera, ha vissuto un tragico destino.

L'incidente è avvenuto sul cavalcavia della bretella che collega Mestre a Marghera e all'autostrada A4, poco prima delle 20, per cause ancora sconosciute. Il pullman, dopo un volo di circa 30 metri dal cavalcavia, ha sfondato il parapetto e si è schiantato tra un magazzino e i binari della stazione di Mestre, poi è divampato in un incendio devastante. Alcune delle prime vittime recuperate sarebbero state trovate carbonizzate.

Si ritiene che il mezzo, alimentato ibridamente a metano e gasolio, abbia preso fuoco a causa del contatto con i cavi dell'elettricità. Il sindaco Brugnaro ha commentato l'evento definendolo "un'immane tragedia", spiegando che il pullman stava viaggiando da Venezia a Marghera, ma è uscito completamente di strada, precipitando dal ponte. L'intera comunità è in lutto per questa terribile perdita.

Erano ospiti di un campeggio di Marghera, per la maggior parte stranieri, i passeggeri a bordo del pullman precipitato da un cavalcavia questa sera a Mestre, sopra una linea ferroviaria, prendendo poi fuoco. Secondo loe prime ricostruzioni, il bus a metano appartiene a 'La Linea', una società privata che svolge servizio di navetta per i turisti tra il campeggio e la città di Venezia. Il bilancio provvisorio dell'incidente è di 21 morti e una ventina di feriti. Coinvolti anche dei bambini

"La strada era un rettilineo senza lavori, senza interruzioni, il bus era nuovo, elettrico" e le vittime "sono soprattutto turisti e soprattutto di cittadinanza ucraina". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, parlando dell'incidente a Mestre.