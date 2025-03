Arrestata Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi: droga e prostituzione In manette a Milano insieme a Davide Lacerenza, gestiva un giro di escort e stupefacenti per vip

Le forze dell’ordine hanno fermato Stefania Nobile, figlia della celebre televenditrice Wanna Marchi, e il suo ex compagno Davide Lacerenza, titolare del locale "La Gintoneria" di Milano. Le indagini della Procura hanno rivelato un giro di escort e droga destinato a clienti facoltosi, con eventi privati organizzati nel privé “La Malmaison”.

Come funzionava il sistema illecito

Secondo le ricostruzioni, i clienti pagavano dai 3.000 ai 10.000 euro per pacchetti che includevano champagne pregiato, cocaina e la compagnia di escort. I pagamenti avvenivano spesso tramite bonifici o in contanti, e parte del denaro veniva poi riciclato in viaggi e spese personali. Un imprenditore ha dichiarato di aver speso 640.000 euro in tre anni.

Le prove delle intercettazioni

Nelle conversazioni intercettate, Nobile si mostrava preoccupata per l’eventualità di essere scoperta: "Io non dormo più, arrivano da un momento all’altro", avrebbe detto al compagno. Il sistema di "delivery" prevedeva anche la consegna a domicilio di droga e escort per clienti abituali.

Possibili sviluppi

Gli arresti segnano un nuovo capitolo nella controversa storia di Stefania Nobile, già condannata in passato per truffa aggravata insieme alla madre Wanna Marchi. Le indagini proseguono per chiarire l’estensione del giro di sfruttamento e riciclaggio. Intanto, la magistratura ha disposto il sequestro di oltre 900 mila euro, ritenuti proventi dell’attività illecita.