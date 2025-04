Dalla primavera all’inverno: nel weekend fredde correnti artiche Peggioramento al nord-est con piogge e rovesci che domenica coinvolgeranno il centro sud

"Il vortice di maltempo che in queste ore sta penalizzando il versante adriatico e il Sud dello Stivale nel corso dei prossimi giorni si allontanerà verso Levante, lasciando così spazio all’espansione dell’alta pressione da Nord" - spiega Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com.

"Ci attende, quindi, ancora qualche residuo fenomeno mercoledì al Nord-Ovest, con neve sulle Alpi dai 1000-1400 m, così come sul medio Adriatico e al Sud." "Già giovedì" - continua Mazzoleni - "il bel tempo tornerà protagonista al Centro-Nord, mentre almeno sino a venerdì ancora locali fenomeni potrebbero penalizzare il Sud peninsulare, dove le massime resteranno a tratti anche sotto i 20°C, mentre al Centro-Nord localmente si toccheranno anche i 21/23°C."

"Già sabato un freddo impulso instabile scenderà sui Paesi danubiani, affacciandosi entro fine giornata al Nord-Est" - prosegue Mazzoleni di 3bmeteo.com - "questo determinerà un primo peggioramento al Nord-Est con piogge e rovesci che nella giornata di domenica coinvolgeranno gran parte del Centro-Sud e solo occasionalmente il Nord-Ovest."

"Il tutto accompagnato da un sensibile rinforzo del Grecale/Bora che favorirà un deciso calo delle temperature. Entro domenica, già al Nord-Est e sul medio-alto versante adriatico, le colonnine di mercurio scenderanno anche di una decina di gradi, con massime comprese tra 8 e 14°C. Il calo termico a inizio settimana coinvolgerà anche il resto dello Stivale, con valori massimi diffusamente inferiori ai 14/15°C lunedì."

Quanto durerà? - "È ancora difficile dirlo con precisione" - conclude il meteorologo di 3bmeteo - "ma i modelli, al momento, intravedono già un rapido miglioramento nel corso della seconda decade di aprile, stante lo spostamento verso l’Europa orientale dell’instabilità e dell’aria fredda, a fronte di una nuova espansione dell’anticiclone sull’Europa centro-occidentale. Ancora locale maltempo potrebbe essere possibile al Sud sino al 9/10 aprile, mentre dal punto di vista termico le temperature si manterranno sotto le medie del periodo per gran parte della prossima settimana, in particolare sui versanti adriatici e al Meridione."” In altre parole, la primavera si concederà una pausa per almeno 7/10 giorni”.