Orta Nova e Cerignola: ecco come prevenire bullismo e cyberbullismo Dal 28 al 30 aprile seminari di formazione con la fondazione Carolina

Un viaggio ricco di emozioni, riflessioni e nuove consapevolezze. Un cammino per costruire passo dopo passo una coscienza contro ogni forma di bullismo, perché insieme è possibile fare la differenza.

A partire dal mese di gennaio, l’equipe socio-psico-pedagogica della cooperativa SocialService ha avviato le attività previste nel progetto “StopBullying - Safe School Zone” in tutte le scuole dell’Ambito Territoriale di Cerignola che hanno aderito alla proposta progettuale. L’iniziativa, promossa da SocialService e finanziata dall’Ambito Territoriale di Cerignola con il partenariato dell'Ufficio Scolastico Regionale ufficio V Ambito territoriale della provincia di Foggia, è giunta alla quinta edizione.

"L’obiettivo è stato quello di creare un ambiente scolastico sicuro, rispettoso e inclusivo, coinvolgendo attivamente studenti, genitori, insegnanti e personale scolastico nella promozione di relazioni positive e nel contrasto a qualsiasi forma di bullismo e cyberbullismo» spiega Rita Specchio, psicologa e coordinatrice del progetto.

Il percorso di prevenzione e gestione di casi di cyberbullismo a casa e nei contesti educativi si concluderà con dei seminari di formazione rivolti ad alunni, adulti, genitori e docenti. Gli appuntamenti si svolgeranno nelle giornate del 28, 29 e 30 aprile 2025 nelle città di Orta Nova e Cerignola.

Oltre ai saluti istituzionali e alla presentazione degli elaboratori realizzati dagli studenti delle classi coinvolte, sarà di particolare interesse l’incontro con i relatori dell'evento: Paolo Picchio, presidente onorario della Fondazione Carolina, e Ivano Zoppi, segretario generale della Fondazione Carolina.

La Fondazione Carolina Onlus, fondata nel febbraio 2018, opera su tutto il territorio nazionale, con sede principale a Milano.

Paolo Picchio, presidente onorario della Fondazione e padre di Carolina, prima vittima riconosciuta di cyberbullismo, porterà la sua testimonianza, frutto del suo impegno per l’approvazione della prima legge a tutela dei minori sul web, dedicata alla memoria di sua figlia. Inoltre, durante l'incontro, si valuterà insieme al dottor Picchio e al segretario generale della Fondazione, Ivano Zoppi, l'eventuale inserimento dei nostri istituti scolastici nella fase di test dell’applicazione “Net Guardian”, attualmente in fase di sviluppo in partnership con l’Università di Padova.