Giovane accoltella a morte un 43enne a Vigevano Un 43enne è stato ucciso con 24 coltellate nella sua abitazione, in corso Novara

L'aggressione all'alba

Intorno alle 5 del mattino del 6 maggio 2025, in un'abitazione di corso Novara a Vigevano, un uomo di 43 anni è stato brutalmente ucciso con 24 coltellate. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione sarebbe avvenuta dopo una discussione tra la vittima e un 25enne di origine romena, che si era presentato a casa dell'uomo intorno alle 4:30. La conversazione, iniziata nel cortile dell'abitazione, sarebbe degenerata fino all'omicidio.

L'arresto del sospettato

I carabinieri, intervenuti tempestivamente sul luogo del delitto, hanno trovato il 25enne ancora all'interno dell'abitazione, con un coltello da cucina intriso di sangue, presumibilmente l'arma del delitto. Il giovane è stato arrestato e portato in caserma per essere interrogato.

Indagini in corso

Il pubblico ministero di Pavia e gli investigatori stanno conducendo un sopralluogo nell'abitazione per raccogliere elementi utili a chiarire la dinamica dell'omicidio. Al momento, non è stato accertato il movente dell'aggressione né la natura del rapporto tra la vittima e il presunto aggressore. Le indagini proseguono per fare luce su quanto accaduto.