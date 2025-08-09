Trova rifugio nella notte in un'ex caserma e viene violentata da due uomini

La Polizia di Padova ha arrestato tre uomini, tutti di nazionalità tunisina

Violenza sessuale ai danni di una 19enne

Una giovane 19enne marocchina, che con un amico algerino aveva trovato rifugio per la notte in una ex caserma a Padova, è stata violentata da due uomini, tunisini, che si trovavano all'interno dello stabile.

Con i due c'era anche un terzo loro connazionale. Al termine delle indagini sull'episodio di violenza sessuale, avvenuto l'8 luglio - del quale le autorità hanno dato notizia solo oggi - la polizia di Padova ha arrestato tre uomini, tutti di nazionalità tunisina, due dei quali ritenuti gli autori materiali dell'aggressione sessuale alla 19enne.
 

