Tragedia notturna al Circeo: tre giovanissimi travolti da un’auto pirata, muore Un’auto pirata ha travolto tre minori sulla provinciale tra San Felice Circeo e Terracina

Sulla provinciale che unisce San Felice Circeo a Terracina, un’auto in fuga ha travolto tre minorenni stamane all'alba. Il bilancio è gravissimo: un sedicenne ha perso la vita, mentre il suo gemello non ha subito ferite. Un terzo ragazzo, ferito lievemente, è ora ricoverato presso l’ospedale “Goretti” di Latina. Il veicolo, probabilmente ad alta velocità, è fuggito senza prestare soccorso, ed è subito partita la caccia al conducente.

Contesto e ambiente urbano

L’incidente è avvenuto in una zona residenziale ad alta densità abitativa estiva, con numerosi residence che fronteggiano il mare. Nonostante il forte afflusso di turisti, le strade mancano di adeguati marciapiedi: i pedoni camminano su un esile sterrato largo solo un metro, confinante con la parte carrabile, esponendosi a gravi rischi, soprattutto di notte.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine – Polizia Locale e Polizia di Stato – hanno raggiunto il luogo dell’incidente immediatamente. Sono in corso le analisi delle riprese video della sorveglianza pubblica e privata. L’obiettivo è ricostruire la dinamica con precisione e identificare il responsabile.

I giovani e la serata

Le vittime stavano tornando al residence dopo una festa sulla spiaggia, in occasione della notte di Ferragosto. L’improvviso ritorno alla realtà ha visto un epilogo drammatico, che getta un’ombra sul bisogno di sicurezza nelle arterie frequentate da pedoni in vacanza.